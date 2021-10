Ermittlungen gegen Kurz: Grüne zweifeln an Handlungsfähigkeit des Kanzlers

Wien – Die Ermittlungen gegen Kanzler Sebastian Kurz (ÖVP) und sein Umfeld wegen mutmaßlicher Korruption in Zusammenhang mit Inseraten erschüttern die türkis-grüne Koalition: Die Grünen stellten am Donnerstag die Handlungsfähigkeit des Kanzlers infrage. Man will nun die Klubobleute der Parlamentsparteien zu Gesprächen einladen, hieß es in einer Aussendung. Auch ein Termin mit Bundespräsident Alexander Van der Bellen sei vereinbart. Als Aus der Koalition wollte man die Ansage - noch - nicht verstanden wissen.