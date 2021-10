Ermittlungen gegen Kurz: Grüne zweifeln an Handlungsfähigkeit des Kanzlers

© Martin Juen via www.imago-images.de

Die Grünen unter Vizekanzler Werner Kogler zweifeln an der Handlungsfähigkeit des Kanzlers.

Wien – Die Ermittlungen gegen Kanzler Sebastian Kurz (ÖVP) und sein engstes Umfeld wegen mutmaßlicher Korruption in Zusammenhang mit Inseraten erschüttern die türkis-grüne Koalition: Die Grünen stellten am Donnerstag die Handlungsfähigkeit des Kanzlers infrage. Grünen-Chef Werner Kogler und Klubchefin Sigrid Maurer laden deshalb die Klubobleute der Parlamentsparteien zu Gesprächen, hieß es in einer Medienmitteilung. Auch ein Gesprächstermin mit Bundespräsident Alexander Van der Bellen sei vereinbart.