Ermittlungen gegen Kurz: Grüne zweifeln an Kurz' Handlungsfähigkeit

Wien – Die Ermittlungen gegen Kanzler Sebastian Kurz (ÖVP) und sein Umfeld wegen mutmaßlicher Korruption in Zusammenhang mit Inseraten erschüttern die türkis-grüne Koalition: Die Grünen stellten am Donnerstag die Handlungsfähigkeit des Kanzlers infrage. Man will nun die Klubobleute der Parlamentsparteien zu Gesprächen einladen, hieß es in einer Aussendung. Auch ein Termin mit Bundespräsident Alexander Van der Bellen sei vereinbart. Als Aus der Koalition wollte man die Ansage - noch - nicht verstanden wissen.

Wir können nicht zur Tagesordnung übergehen, die Handlungsfähigkeit des Bundeskanzlers ist vor diesem Hintergrund in Frage gestellt. Vizekanzler Werner Kogler

In der Aussendung des Büros von Grünen-Chef Vizekanzler Werner Kogler wurde auf die am Mittwoch bekannt gewordene Anordnung zu Hausdurchsuchungen in der ÖVP-Parteizentrale, dem Finanzministerium und dem Bundeskanzleramt verwiesen. Darin sei mutmaßlich korruptes Verhalten des engsten Umfeldes von Bundeskanzler Kurz dokumentiert worden. „Damit ist eine neue Dimension erreicht. Der Eindruck ist verheerend, der Sachverhalt muss lückenlos aufgeklärt werden“, betonte Kogler. „Wir können nicht zur Tagesordnung übergehen, die Handlungsfähigkeit des Bundeskanzlers ist vor diesem Hintergrund in Frage gestellt.“

Gesprächseinladung an Klubobleute

„Wir müssen für Stabilität und Ordnung sorgen“, sagte Kogler weiters. Kogler und Klubobfrau Sigrid Maurer wollen deshalb die Klubobleute aller Parlamentsparteien zu Gesprächen über die weitere Vorgehensweise einladen. „Wir haben eine gemeinsame Verantwortung für unser Land. Wir müssen gemeinsam für Stabilität und Aufklärung sorgen und darum möchte ich parteiübergreifend das weitere Vorgehen beraten“, meinte Kogler. Darüber hinaus sei ein Gesprächstermin mit Bundespräsident Alexander Van der Bellen vereinbart.

📅 Van der Bellen trifft alle Parteichefs Bundespräsident Alexander Van der Bellen trifft am heutigen Donnerstag und morgigen Freitag im Laufe des Tages alle Chefs der Parlamentsparteien zu "Gesprächen aufgrund der aktuellen Situation", hieß es aus der Präsidentschaftskanzlei. Als erster ist Vizekanzler Werner Kogler (Grüne) an der Reihe, danach wird Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) in die Hofburg gebeten. Die Gespräche sind nicht medienöffentlich, es gibt danach auch keine Statements des Bundespräsidenten. Um 13.30 Uhr hat Kogler seinen Termin, um 16 Uhr soll Kurz bei Van der Bellen erscheinen. SPÖ-Chefin Pamela Rendi-Wagner hat um 17.30 Uhr einen Termin beim Staatsoberhaupt. Am morgigen Freitag um 11.30 Uhr ist NEOS-Chefin Beate Meinl-Reisinger bei Van der Bellen geladen. Um 15 Uhr schließt FPÖ-Chef Herbert Kickl den Gesprächsreigen beim Bundespräsidenten ab.

Als Aufkündigung der türkis-grünen Koalition oder eine Neuwahlansage wollte man die Äußerungen im Grünen Regierungsteam nicht verstanden wissen. Die Grünen lassen sich also mit der Stellungnahme etwaige Konsequenzen und damit auch den Fortbestand der Koalition offen.

Felipe: "Da kann nicht zur Tagesordnung übergegangen werden"

Ingrid Felipe (Grüne). © Rita Falk / Tiroler Tageszeitung

Tirols Landeshauptmannstellvertreterin Ingrid Felipe (Grüne) äußerte sich am Donnerstag in einer Aussendung zu den Ermittlungen. Für sie sei klar, dass in es in der ÖVP dringenden Gesprächsbedarf gebe: „Ich gehe stark davon aus, dass viele WählerInnen und SpitzenfunktionärInnen der schwarzen ÖVP die ein oder andere Frage an den türkisen Parteiobmann Kurz und seine Gefolgschaft haben. Bei den im Raum stehenden Vorwürfen kein Wunder", so Felipe.

Immerhin gehe es unter anderem um Steuergeld der Österreicherinnen und Österreicher, das "womöglich zur höchsteigenen Vorteilsnahme missbraucht wurde". "Das Bild, das die Staatsanwaltschaft in dem 104 Seiten starken Akt zeichnet, ist verheerend. Da kann nicht zur Tagesordnung übergegangen werden. Zur Entkräftigung braucht es jetzt Kooperation und volle Transparenz“, so Felipe.

Felipe begrüßt daher die von Vizekanzler Kogler gesetzten Schritte. „Es braucht Stabilität und Steuerung in der Bundesregierung. Gespräche mit allen Parlamentsparteien und auch mit dem Bundespräsidenten sind in solchen Fällen der richtige Schritt. Das war bei Ibiza so und das ist auch jetzt der richtige Weg zurück zur Stabilität und Handlungsfähigkeit.“

Die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft (WKStA) ermittelt gegen Kurz und neun weitere Personen wegen des Verdachts der Untreue, Bestechung und Bestechlichkeit. Am Mittwoch haben Hausdurchsuchungen bei einigen engen Mitarbeitern des Kanzlers, in der ÖVP-Zentrale, im Kanzleramt und im Finanzministerium stattgefunden. Es geht um Gefälligkeitsberichterstattung der Österreich-Gruppe im Austausch für Inserate des Finanzressorts sowie aus Steuergeld finanzierte Umfragen, die nur dem Nutzen des späteren Kanzlers gedient hätten. (TT.com)