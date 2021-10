Leseprobe Schröcksnadel-Biografie: „Das waren Jahre, in denen ich aufhören wollte“

Selten erlebte man Peter Schröcksnadel sprachlos oder nachdenklich wie in den Anfangsjahren seiner ÖSV-Präsidentschaft, die von einer Serie tragischer Schicksalsschläge begleitet waren. „Das waren Jahre, in denen ich wirklich aufhören wollte. In denen ich mich gefragt habe: Warum bin ich für einen Sport verantwortlich, in dem es so viele Tote gibt?“