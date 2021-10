Drei Lämmer gerissen, eines verletzt: Wieder Wolfsverdacht in Trins

Trins – Den zweiten Tag in Folge wurden in Trins gerissene Tiere gefunden. Nachdem am Mittwoch auf einer Weide im Ortsgebiet ein totes Schaf entdeckt worden war, war am Donnerstag eine Alm der Schauplatz. Wie das Land in einer Aussendung mitteilte, wurden dort drei Lämmer getötet und ein Tier verletzt.