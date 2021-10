Fall Sarah Everard: Mann in England gab sich als Polizist aus

London – Knapp eine Woche nach der Verurteilung eines Verdächtigen im Fall von Sarah Everard hat sich in England ein Mann als Polizist ausgegeben und eine Frau gestoppt – deshalb muss er für 22 Wochen in Haft. Der 44-Jährige hatte – bekleidet mit einem blauen "Polizei"-Umhängeband – im nordwestenglischen Barrow eine Frau angehalten und gesagt, er nehme sie wegen Drogenhandels fest. Die Frau wandte sich jedoch an einen Passanten, und der 44-Jährige floh, teilte die Polizei mit.