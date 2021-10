Schwerer Unfall bei Prutz: Pkw überschlug sich nach Kollision

Prutz – Bei einem schweren Verkehrsunfall sind am Donnerstagnachmittag mehrere Personen verletzt worden. Eine Österreicherin war gegen 14.20 Uhr in Prutz auf der B180 in Richtung Nauders unterwegs. Als sie auf eine Kolonne traf, die sich wegen einer Baustelle gebildet hatte, lenkte die 65-Jährige ohne zu Zögern auf die Gegenfahrbahn. Dort streifte sie einen entgegenkommenden Pkw, anschließend einen Pkw in der Staukolonne und prallte dann mit voller Wucht auf ein drittes, stehendes, Fahrzeug.