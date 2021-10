60-Jähriger in Stockach von Baum getroffen: Mann mit Heli geborgen

Stockach – Ein 60-Jähriger ist am Donnerstagnachmittag bei Forstarbeiten in Stockach verletzt worden. Der Österreicher war gegen 17.45 Uhr mit drei anderen Personen bei Holzarbeiten im eigenen Wald beschäftigt. Ein mit einer Winde gesicherter Baum brach ab und stürzte zu Boden. Der Mann, der keinen Helm trug, versuchte sich noch zu retten, wurde jedoch vom Baum am Hinterkopf getroffen.