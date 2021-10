Imster Maturanten zu Gast bei der Tiroler Tageszeitung

Innsbruck, Imst – Anlässlich einer Exkursion nach Innsbruck erhielt die Tiroler Tageszeitung in dieser Woche Besuch von den Schülern der Maturaklasse 8b des Bundesrealgymnasiums in Imst. Begleitet von ihrer Professorin Ursula Magnes erhielten die Schüler der BRG-Abschlussklasse einen Einblick in das Werden einer Zeitung und in die Abläufe sowie einen Eindruck vom Arbeiten im größten Tiroler Medienhaus, der Moser Holding.