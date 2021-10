Barbara Hundegger: „Dem Tourismus eine Kunstabgabe verordnen“

Die Corona-Zeit habe „uns gerade wieder gezeigt, dass nicht die chronisch in sich selbst vernarrten Alpha-Gestalten, sondern jene Menschen systemrelevant sind, die fern von Top-Frisur und dem perfekten Sitz von Krawatten ihre Arbeit machen und so den ganzen Laden am Laufen halten − darunter viele Frauen“, sagte Hundegger.

Dem ließ die Preisträgerin ein heftig beklatschtes „Who is who“ folgen: Verschärfend komme nämlich hinzu, dass „die künstlerische Arbeit hierzulande ja meist im Abraum geschäftssüchtiger Seilbahn-Franzls und Hotel-Hansls und Bau-Edis und Wirtschafts-Stoffls und Skiimperiums-Heinzis und Gletscher-Loisls und Luder-Seppls und Immobilien-ich-brauch-dringend-einen-Hubschrauberlandeplatz-am-Glungezer-Renés“ stattfinde. Diese würden sich „u.a. in Vogel-Runden, die aber Geier-Schatten werfen, zusammenrotten und dieses Land und seine Landschaft als ihre Mine betrachten, aus der sie in feudaler Herrschaftsmanier und auf Kosten des Gemeinwohls herausscheffeln wollen, was nur geht“.