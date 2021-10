Bayerin wird künftig Verein Regionalentwicklung Außerfern managen

Schröckers Anstellung hat auch ein wenig mit Schwärmerei zu tun. Sie war auf Urlaub am Füssener Weißensee und dachte sich, „Mensch, hier leben zu können, das wär’s. In diesem Moment blinkte mein Handy und die Stellenanzeige kam herein.“ Es sei ein Lebenstraum, hier zu arbeiten, erklärt sie am Donnerstag bei ihrer Präsentation auf Ehrenberg. Die Bayerin wird auch ihren Lebensmittelpunkt in den Bezirk Reutte verlegen.