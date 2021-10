Hinterland im Kino: Ein Mörder geht um in Ex-Kakanien

Innsbruck – HistorikerInnen haben zu Stefan Ruzowitzkys neuestem historischen Werk wohl einiges anzumerken. Dabei ist „Hinterland“ zuallererst ein düsterer Kriminalthriller. Doch im Jahr 1920, kurz nach dem Großen Krieg, der nicht der einzige bleiben wird, ist die ehemalige Kaiserstadt Wien von körperlich und geistig Kriegsversehrten bevölkert. Einer von ihnen ist Peter Perg, ein Major der kaiserlichen Armee, mit seiner Soldaten-Truppe frisch aus zweijähriger Kriegsgefangenschaft zurückgekehrt. Einst ließ er aus Kaiser-Patriotismus Frau und Kind und seinen Job als Mordinspektor in Wien zurück. Nun ist es vorbei mit Kakanien und in den demokratischen Zeiten wird – historisch falsch – bereits mit Groschen statt mit Hellern bezahlt. Perg ist noch gar nicht richtig in der geschrumpften Hauptstadt der neuen Republik angekommen, da wird er schon in eine Serie brutaler Ritualmorde hineingezogen. Die Opfer sind alle ehemalige k. u. k. Offiziere.