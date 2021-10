Zwei Frauen und zwei Kinder bei schwerem Unfall in Axams verletzt

Axams – Bei einem schweren Verkehrsunfall wurden am Donnerstagabend in Axams zwei Frauen und zwei Kleinkinder verletzt. Der Frontalzusammenstoß hatte einen Großeinsatz der Rettungskräfte zur Folge.

Laut Polizei fuhr eine 66-Jährige gegen 18 Uhr auf der Axamer Straße (L 394) talwärts und geriet dabei auf die Gegenfahrbahn. Dort kam es zum Zusammenstoß mit dem Auto einer 38-Jährigen, die mit ihren beiden Kindern (1 und 3 Jahre) in die entgegengesetzte Richtung fuhr. Die 38-Jährige hatte noch versucht, nach rechts auszuweichen, wodurch das Auto rechtsseitig gänzlich an der Leitschiene anstand. Die Frau konnte sich und ihre Kinder selbständig aus dem Fahrzeug befreien. Die drei erlitten bei dem Unfall Verletzungen unbestimmten Grades und wurden mit der Rettung in die Klinik Innsbruck eingeliefert.