Regierungskrise: Welche Varianten möglich sind

In der Nationalrats-Sondersitzung am Dienstag entscheidet sich die Zukunft des Kabinetts Sebastian Kurz II.

Wien – Die Grünen stellen die Handlungsfähigkeit von Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) infrage. Die Oppositionsparteien SPÖ, NEOS und FPÖ werden am Dienstag in einer Sondersitzung einen Misstrauensantrag gegen den Kanzler einbringen. Die Grünen sprechen derweil mit den Klubobleuten der Opposition – und der Bundespräsident absolviert Treffen mit allen Parteichefs. Die Zeichen stehen nach der Ibiza-Affäre vom Mai 2019 erneut auf Regierungskrise. Welche Varianten sind jetzt möglich? Ein Überblick:

1 Kanzler Kurz schafft es in den kommenden Tagen parteiintern und auch in der Koalition mit den Grünen die Wogen zu glätten. Dies geht zwar nicht ohne massiven Gesichtsverlust der Grünen, ist aber denkbar. In diesem Falle würde die Koalition weiterarbeiten und der Misstrauensantrag keine Mehrheit finden. Voraussetzung dafür: Es finden sich bei den Grünen keine sechs Abtrünnigen bei der Abstimmung. Das Problem für die Regierung: Die Ermittlungen gegen Kurz und seine Weggefährten laufen weiter. Anklagen drohen, ebenso neue Enthüllungen.