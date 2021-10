Touristiker müssen weiter auf Winterverordnung warten

Am Mittwoch kündigten Landeshauptmann Günther Platter als Vorsitzender der LH-Konferenz und seine türkise Parteikollegin Tourismusministerin Elisabeth Köstinger an, dass Österreichs Bürgermeister entscheiden sollten, wann beim Après-Ski Sperrstunde ist. Platter und Köstinger begründeten dies damit, dass die epidemiologische Situation und die Gegebenheiten vor Ort die Dorfchefs am besten beurteilen könnten. Feiern dürften nur Genesene und Geimpfte. Auch für diese Ankündigung gibt es keine rechtliche Grundlage. Die Verordnung ging wohl in grün-türkisen Regierungsturbulenzen unter.