Vier Verletzte bei Unfall auf Kreuzung in Innsbruck

Innsbruck – Vier Verletzte forderte ein Verkehrsunfall am Donnerstagnachmittag an einer Kreuzung in Innsbruck. Wie die Polizei berichtet, hielt ein 22-Jähriger gegen 17.20 Uhr sein Auto an einer Haltelinie auf einer Gemeindestraße an, weil die Querfahrbahn vor ihm mit Fahrzeugen komplett blockiert war. Als ein 47-Jähriger sein Auto vor der Kreuzung anhielt, wollte der 22-Jährige überqueren. Dabei übersah er auf der freien Fahrbahn ein von rechts kommendes Auto, an dessen Steuer ein 28-Jähriger saß.