Karambolage mit fünf Fahrzeugen auf der Rheintalautobahn bei Dornbirn

Dornbirn – Bei einer Karambolage mit mehreren beteiligten Fahrzeugen sind am Donnerstagabend auf der Rheintalautobahn (A14) bei Dornbirn mindestens drei Personen verletzt worden. Ausgelöst wurde die Reihe an Auffahrunfällen von einer 44-jährigen Pkw-Lenkerin, die offenbar am Steuer plötzlich das Bewusstsein verloren hatte. Insgesamt waren nach Angaben der Polizei fünf Fahrzeuge in das Unfallgeschehen verwickelt. Die A14 war in Fahrtrichtung Tirol rund eineinhalb Stunden gesperrt.