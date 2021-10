Ölpreise steigen in Richtung Mehrjahreshoch

Singapur – Die Ölpreise haben am Freitag im frühen Handel spürbar zugelegt. Bis zu den in dieser Woche markierten mehrjährigen Höchstständen ist es nicht mehr weit. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent kostete in der Früh 82,95 US-Dollar (71,74 Euro). Das war genau ein Dollar mehr als am Donnerstag. Der Preis für ein Fass der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) stieg um 1,10 Dollar auf 79,40 Dollar.