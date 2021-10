Der „Anderl“ feiert seinen Neunziger

2017 schnallte sich Anderl Molterer beim legendären Charity Race in Kitzbühel letztmalig seine geliebten Ski an.

Nashville, Kitzbühel – So schneidig er auf seinen Holzlatten auch die Hänge runterzischte: Lange Zeit hatte es im Leben des Andreas Molterer nicht nach einer Rennläuferkarriere ausgesehen. Der nach dem Kriegstod seines Vaters 1943 als Halbwaise aufgewachsene Blondschopf musste erst einmal am elterlichen Hof anpacken, schloss später die Zimmermannslehre ab – um schließlich doch sein Rennfahrerglück zu versuchen. Da war er 18. Und der „Anderl“, wie er allseits gerufen wurde, startete auf Anhieb durch und fuhr in den Fünfzigern auf der Streif und am Ganslernhang bis heute unerreichte neun Erfolge ein – folgerichtig wurde er im Jahre 2000 nicht ganz unerwartet zum Hahnenkamm-Jahrhundert-Champion gewählt. Heute feiert der „blonde Blitz aus Kitz“ in seiner Wahlheimat USA seinen 90. Geburtstag.