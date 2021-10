Reh auf Fahrbahn: Autofahrer wich im Pitztal aus und prallte gegen Mauer

Arzl im Pitztal – Ein 41-jähriger Autofahrer wurde Freitagfrüh bei einem Verkehrsunfall im Pitztal verletzt. Der Mann war gegen 4.40 Uhr auf der Pitztaler Landesstraße aus Wenns kommend in Richtung Arzl unterwegs, als plötzlich ein Reh über die Fahrbahn lief. Der Lenker wich aus und prallte mit seinem Fahrzeug gegen eine Steinmauer. Dabei zog sich der 41-Jährige Verletzungen unbestimmten Grades zu. Er wurde mit der Rettung in das Krankenhaus Zams eingeliefert. Am Fahrzeug entstand schwerer Sachschaden. (TT.com)