Internationale Kritik an Polen: Tusk ruft zu Protesten auf

Warschau, Brüssel – Das polnische Verfassungsurteil, welches nationales Recht über europäisches stellt, hat am Freitag für internationale Kritik gesorgt. Europaministerin Karoline Edtstadler (ÖVP) bezeichnete die Gerichtsentscheidung als "dramatisch". "Ich würde aber nicht so weit gehen, dass ich damit schon das Einleiten eines Austritts Polens aus der Europäischen Union herbeirede", sagte Edtstadler am Rande ihres Arbeitsbesuchs in Athen. Für Sonntag sind in Warschau Proteste geplant.