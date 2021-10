Mindestens 55 Tote bei Bootsunglück im Kongo

Kindshasa – Mindestens 55 Menschen sind bei einem Bootsunglück in der Demokratischen Republik Kongo gestorben. Viele Menschen würden außerdem noch vermisst, sagte Jose Misiso, ein Sprecher der örtlichen Behörden, am Freitag. Das überladene Boot war auf dem Fluss Kongo unterwegs und kenterte in der Nacht auf Mittwoch nahe der Stadt Bumba in der nördlichen Provinz Mongala. Laut Misiso hat man bisher nur 30 Überlebende retten können.