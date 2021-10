Die ÖGK begleitet Tiroler Betriebe in die Zukunft – 7. BGF-Enquete

Was brauchen Unternehmen, um die Arbeitswelt der Zukunft erfolgreich zu gestalten? Wie kann der wirtschaftliche Erfolg durch gesunde und zufriedene Mitarbeiter mit Hilfe von Betrieblicher Gesundheitsförderung (BGF) gesichert werden und welche Rahmenbedingungen sind hierfür notwendig? Diesen zentralen Fragen widmeten sich die hochkarätigen Vortragenden und 150 Gäste der 7. BGF-Enquete 2021.

Insbesondere Gesundheit und Agilität in der sich stetig wandelnden Arbeitswelt wurden von den beiden namhaften Referenten hervorgehoben. Um in ständiger Veränderung bestehen zu können, bedarf es einer guten Anpassungsfähigkeit und Flexibilität.

Unsere Arbeitswelt befindet sich in einem Wandel, der durch die Corona-Krise noch rascher vorangetrieben wurde. Neue Arbeitsformen, die vor einigen Monaten noch undenkbar waren, werden heute als normal und notwendig angesehen. Dieser Umstand zeigt auf, dass Arbeit flexibler, agiler und lebendiger wird. Um darauf zu reagieren, müssen Arbeitgeber den Blick auf ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter richten. Nur gemeinsam kann ein Unternehmen agil und resilient genug für die Anforderung in der Gegenwart und in der Zukunft sein.