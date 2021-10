Sicherheitskräfte in Nigeria befreiten fast 200 Entführungsopfer

Lagos – Nigerianische Sicherheitskräfte haben bei Razzien in Lagern krimineller Banden fast 200 entführte Menschen befreit. Die 187 Entführungsopfer, darunter Männer, Frauen und Kinder, wurden in dichten Wäldern im nordwestlichen Bundesstaat Zamfara gefunden, wie die Polizei am Donnerstagabend erklärte. Auf Fotos waren dutzende Menschen zu sehen, die nach ihrer Rettung zusammengekauert auf dem Boden saßen.