NATO kündigt Gipfel zu neuer Strategie für nächsten Juni an

Madrid – Der nächste NATO-Gipfel wird im kommenden Frühsommer in der spanischen Hauptstadt Madrid organisiert. Wie Generalsekretär Jens Stoltenberg am Freitag ankündigte, sollen die Staats- und Regierungschefs der 30 Bündnisstaaten bei dem Spitzentreffen am 29. und 30. Juni Entscheidungen zur Umsetzung der Reformagenda "NATO 2030" treffen. Dabei geht es unter anderem um Pläne zur Erhöhung des NATO-Budgets und zum Ausbau der politischen Konsultationen innerhalb des Bündnisses.