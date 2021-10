BMW: Neuer 2er Active Tourer startet Ende Februar

Salzburg – Nicht alle BMW-Freunde waren überzeugt von dem Vorhaben des süddeutschen Herstellers, ins Kompaktvan-Genre einzusteigen. Der Konzern hielt aber an dieser Idee fest und brachte 2014 den 2er Active Tourer auf den Markt, später folgte ein Langversion. In der Folge munkelten Kritiker, die Baureihe werde keinen Nachfolger bekommen. Weit gefehlt, wie sich inzwischen zeigt, der Markt hält am 2er Active Tourer fest und bringt Ende Februar 2022 die zweite Generation auf den Markt. Als ein wichtiges Argument gilt die Verkaufszahl – BMW verkaufte von seinem Familienfahrzeug immerhin mehr als 430.000 Einheiten weltweit.

Das war ganz offensichtlich genug, um am kompakten Derivat festzuhalten, ebenso am Produktionsort Leipzig. Von der Karosserieform her erinnert die Nummer zwei klarerweise an den Vorgänger, ebenso von der Größe her. Mit einer Länge von 4,38 Metern (plus drei Zentimeter) bleibt der 2er Active Tourer übersichtlich, zeigt aber mehr dynamische Attribute wie den tief nach unten gezogenen Kühlergrill („Doppelniere“) und den kräftig betonten Seitenschweller.