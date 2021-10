Schiefe Optik: Peter Assmann stellt im Schloss Tirol aus

Innsbruck, Dorf Tirol – Anfang September wurde auf Schloss Tirol bei Meran der „Transferteppich“ ausgelegt. Eine Ausstellung, die nicht einfach nur besprochen werden kann. Es ist Peter Assmann, Direktor der Tiroler Landesmuseen (TLM), der hier ausstellt. Zeichnungen, mehrfach überarbeitet, ein Spiel von Sprache und Linie. Sein „Outing“ als Künstler und Schriftsteller hatte Assmann 1995, seitdem führt er laut eigenen Angaben eine „diskrete Karriere“. Mit Ausstellungen vornehmlich außerhalb Tirols, u. a. 2018 in Ravenna. In den eigenen Museen auszustellen, ist für ihn „selbstverständlich ein No-Go“.

Wieso eine Schau des Museumschefs nun trotzdem so manchem in der Szene sauer aufstößt: „Transferteppich“ ist Teil des Euregio-Museumsjahres. Und Assmann ist Mitglied der Steuerungsgruppe zu ebenjenem Museumsjahr. Er war mitunter für die Auswahl des Programms zuständig. Zu Recht empörten sich Kulturmenschen, sieht es doch so aus, als hätte Assmann nicht nur dafür gesorgt, dass die TLM (konkret Volkskunstmuseum und Zeughaus) ein Stück vom Euregio-Kuchen abbekamen, sondern auch er als Künstler. Insgesamt 60 Museen sind Teil der Initiative, die mit 750.000 Euro finanziert wird, 450.000 allein für Museen. Möglich gemacht zu gleichen Teilen aus Tirol, Südtirol und dem Trentino, rechnet Projektleiter Andreas Eisendle vor.