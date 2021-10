Ideensammlung: SPÖ Kitzbühel fragt Meinung der Bürger ab

Kitzbühel – „Deine Ideen für Kitzbühel – von heute für morgen.“ Unter diesem Titel will die SPÖ Kitzbühel u. a. wissen, wie die Bewohner das Radwegenetz beurteilen, was sie von der Umfahrung halten, ob ein Baustopp für unbebaute Flächen verhängt werden soll, ob es genug Kassenärzte gibt und wie sie die Entwicklung am Schwarzsee erleben.

„Zur persönlichen Befragung sind wir ab 15. Oktober in verschiedenen Stadtteilen unterwegs“, sagt Vizebürgermeister Walter Zimmermann. Anhand der Ergebnisse soll die künftige politische Arbeit neu ausgerichtet werden und auch in das kommende Wahlprogramm einfließen. Ziel seien 150 bis 200 ausgefüllte Fragebögen, merkt Reinhardt Wohlfahrtstätter an. Ob Zimmermann bei den kommenden Wahlen als Bürgermeister kandidieren wird, will er erst nach der SPÖ-Generalversammlung im November bekannt geben.