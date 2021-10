Historiker Schreiber: „Die Lehren, die Imst daraus zieht“

Imst – Der streitbare Historiker Horst Schreiber lässt keinen Zweifel aufkommen, was es für eine lebendige Erinnerungskultur benötigt. Neben einer aktiven Zivilgesellschaft sei die Möglichkeit eines Diskurses dringend vonnöten.

Genau hier spielt er nach den Querelen rund um die Umbenennung der „Jakob-Kopp-Straße“ und nach der Entfernung des „Denkmals“ im Putzenwald den Ball an die Öffentlichkeit zurück. Am Rande einer Buchpräsentation mit einer szenischen Lesung, bei der die Theatergruppe „nachtACTiv“ mitwirkte, ergriff Schreiber die Chance, seine Betrachtungsweise der jüngsten Ereignisse in Imst Revue passieren zu lassen. Dabei bekamen neben „aufgeregten Politikerinnen und Politikern“ auch Blogger und sogar das Mauthausen Komitee sowie die Imster Zivilgesellschaft ihr Fett ab.