Tirol Live: NR Weratschnig hofft, dass grüne Projekte bleiben

Innsbruck – Österreich steckt in einer Regierungskrise, Anlass sind die Hausdurchsuchungen im Bundeskanzleramt, in der ÖVP-Zentrale und im Finanzministerium. Gegen Bundeskanzler Sebastian Kurz (VP) werden Vorwürfe der Untreue und der Bestechlichkeit erhoben, die dieser zurückweist. Die Grünen gingen bereits am Donnerstag auf Distanz. Was heißt das für Türkis-Grün oder die von ihr erst kürzlich groß verkündete ökosoziale Steuerreform? Auf „Tirol Live“ spricht der grüne Nationalrat Hermann Weratschnig von einer „sehr ernsten Situation“.