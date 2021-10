Tirolerin lud Tochter und Jugendliche zu Cannabispartys

Innsbruck – Wenn Strafrichterin Helga Moser einen Prozess am Landesgericht mit den Worten „Das habe ich ja in 20 Jahren noch nie erlebt!“ bedenkt, muss es die Causa in sich haben. Gestern am Landesgericht handelte es sich dabei um eine unbegreifliche Tat, die jedoch gerade mit drei Jahren Haft bedroht ist.