Regierungskrise: Mit der Koalition wackeln Entlastung und CO2-Preis

Wien – Man will ja vorbereitet sein: Im Finanzministerium laufen nach wie vor die Arbeiten für die Budgetrede von Ressortchef Gernot Blümel (ÖVP) am Mittwoch. Dass diese Rede wie geplant stattfinden kann, schien gestern aber wenig wahrscheinlich. Die Grünen wollen mit einem Sonderministerrat jetzt zumindest die vereinbarten Vorhaben retten. Vizekanzler Werner Kogler (Grüne) nennt das Gewaltschutzpaket, Corona-Impfstoff und zusätzliche Unterstützung für Langzeitarbeitslose, die sonst gefährdet wären. Das Finanzministerium ergänzt die Liste um Vorhaben wie die Steuerreform mit Entlastung und CO2-Bepreisung.

Das Problem: Die Bundesregierung muss das Budget noch offiziell absegnen, bevor es im Nationalrat beraten und beschlossen werden kann. Plangemäß tagt der Ministerrat aber erst am Mittwoch, also am Tag nach der Sondersitzung, die das Ende der Kanzlerschaft von Sebastian Kurz (ÖVP) bringen könnte.