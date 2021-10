Reichenauer Straße will kein „Verkehrsmistkübel“ sein

Innsbruck – „Herrlich!“, „Endlich einmal zwei Stunden Ruhe!“ Als die massiv befahrene Kreuzung Reichenauer Straße/Pembaurstraße in Innsbruck gestern Nachmittag für eine Protestveranstaltung komplett gesperrt wurde (bis auf die Tramlinien), atmeten die von Verkehrslärm und Emissionen geplagten Anrainer kurzfristig auf.

An normalen Tagen stöhnen sie unter ca. 15.000 Kfz täglich, darunter viel Schwerverkehr, hinzu kommen vier teils dicht getaktete Öffi-Verbindungen (zwei Tram- und zwei Buslinien) sowie rund 100 Remisen-Leerfahrten der ÖBB- und Regiobusse. Als einzig verbliebene größere Ost-West-Verbindung zwischen Südring und Rennweg sei die Reichenauer Straße „zu einer Art Hauptsammelstraße“ gemacht worden, bilanziert Norman Schadler von der Interessengemeinschaft Altpradl, Organisator der Demo. Intensiver Wohnbau im Einzugsgebiet habe den Durchzugs- und Umwegverkehr weiter erhöht.

Dabei handle es sich um ein historisch gewachsenes innerstädtisches Wohngebiet, noch dazu mit rund 15 Bildungseinrichtungen für Kinder und Jugendliche in direkter Umgebung. Über 2000 Kinder seien hier täglich am Schulweg unterwegs. „Wir wollen unsere Wohnqualität zurück, wollen wieder im Garten sitzen können“, ergänzt Schadler. „Wir sind nicht der Verkehrsmistkübel für andere“, brachte es ein Plakat auf den Punkt.

Die Kernforderungen der Anrainer – auch Inhalt einer gestern gestarteten Petition – sind klar: mehr Sicherheit für Kinder am Schulweg und für Radfahrer, für die es an Engstellen teils lebensgefährlich sei; ein „mehrfach kontrolliertes“ Tempolimit von max. 40 km/h; und vor allem eine fairere Verteilung des Verkehrs („Verkehr dort führen, wo er entsteht“). Dazu gehöre auch, die Buslinien F und R eventuell von dieser Achse „wegzubekommen“, so Schadler. Man wolle der Politik nun über den Winter Zeit geben, Maßnahmen vorzuschlagen. Sonst werde im Frühjahr weiterdemonstriert. (md)