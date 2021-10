Jeep Gladiator: Exklusives Pick-up-Erlebnis

Diese und andere Fragen sind während der 14 Tage, in denen der Jeep Gladiator unseren Testfuhrpark bereicherte, auf uns eingeprasselt. Selten haben wir unterwegs – egal ob am Bauhof, auf dem Parkplatz vom Supermarkt oder im Wald – so viel Resonanz bekommen wie bei Jeeps Lademeister. Speziell in der von uns getesteten „Firecracker Red“-Lackierung hebt er sich auch deutlich von anderen Pick-ups ab, und so scheint der Auftritt des 5,6 Meter langen Arbeitstiers jedenfalls zu passen.