ÖFB-Team gegen die Färöer: Am Lieferschein stehen drei Punkte

Torshavn – Mit Marko Arnautovic muss ÖFB-Teamchef Franco Foda verletzungsbedingt auf den besten Torschützen verzichten und mit Christoph Baumgartner und Sasa Kalajdzic fallen zwei EM-Torschützen aus, die in der jüngsten Vergangenheit ebenso regelmäßig angeschrieben haben. Der Blick richtet sich vor dem Treffen mit den Inselkickern deswegen mit einem nicht ganz kleinen Fragezeichen in Richtung Sturm. Womit man auch bei der schlechten Wetterprognose und einem möglichen weiteren Gegner am ungewohnten Kunstrasenplatz wäre ...