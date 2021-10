Landecker Tunnel im Oktober für sechs Nächte gesperrt

Landeck – Der Landecker Tunnel wird aufgrund dringend notwendiger Reinigungs- und Wartungsarbeiten von 11. bis 15. und 18. bis 20. Oktober jeweils von 20 Uhr bis 4 Uhr komplett für den Verkehr gesperrt. Wegen einer Baustelle auf der L76 im Bereich der Schlossgalerie gibt es in diesen Nächten für Autofahrer keine lokalen Umleitungen, informierte die Asfinag in einer Aussendung am Freitag.