Mindestens acht Tote bei Hauseinsturz in Georgien und noch Vermisste

Batumi – Beim Einsturz eines mehrstöckigen Wohnhauses in der Südkaukasusrepublik Georgien sind mindestens acht Menschen ums Leben gekommen. Unter den Toten waren auch zwei Kinder, wie die Behörden am Samstag mitteilten. Das Unglück ereignete sich am Freitag in der Hafenstadt Batumi am Schwarzen Meer. Mindestens ein Mann wurde noch unter den Trümmern vermutet. Zwei Menschen konnten lebend geborgen werden, darunter die Mutter der getöteten Kinder. Ein 36-jähriger Mann wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht.