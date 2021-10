Neugeborenes und zwei Erwachsene bei Auffahrunfall in Brixlegg verletzt

Brixlegg – Bei einem Auffahrunfall in Brixlegg sind am Samstagnachmittag drei Personen verletzt worden, unter ihnen auch ein neugeborenes Baby. Zu dem Vorfall kam es gegen 15 Uhr auf der Innsbrucker Straße B171. Eine 53-Jährige, die aus Richtung Kramsach kam, wollte nach links in den Obingerweg abbiegen und blieb stehen. Ein nachkommender Autofahrer (25) – er hatte seine Freundin (23) und den gemeinsamen, gerade erst geborenen Sohn dabei – bemerkte das laut Polizei nicht und fuhr ungebremst auf den Wagen der 53-Jährigen auf. Durch den starken Aufprall wurde das Fahrzeug der Frau in den Gegenverkehr geschoben, wo es den Pkw eines 21-Jährigen touchierte.