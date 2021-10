22:24-Niederlage in Linz: Nächster Dämpfer für Schwaz

Linz, Innsbruck – Eigentlich wollte sich Handball Tirol am Samstag als Partyschreck präsentieren. Doch bei der Eröffnung der neuen Linzer Ballspielhalle mussten sich die Tiroler mit 22:24 geschlagen geben. Für die Schwazer war es besonders bitter, schließlich hätte man mit einem Sieg bis auf einen Punkt an die Tabellenspitze herankommen können. Doch die Oberösterreicher mit dem überragenden Lucijan Fižuleto (zehn Treffer) wiesen die Tiroler kampfstark in die Schranken. Nur zehn Tore in Halbzeit zwei waren zu wenig. „Wir haben einfach schlecht gespielt, so kann man nicht gewinnen“, meinte Spielmacher Gerald Zeiner. „Wir haben viel zu viele Fehler gemacht“, bestätigte Trainer Frank Bergemann.