Experte: In Tschechien hängt es jetzt vom Präsidenten ab

Prag/Wien – Auch wenn das konservative Drei-Parteien-Bündnis Spolu die Mehrheit der tschechischen Wähler für sich gewonnen hat, hat Präsident Milos Zeman bei der Regierungsbildung in Tschechien noch ein deutliches Wort mitzureden. Zeman empfängt den bisherigen Regierungschef Andrej Babis am Sonntag. Der Präsident habe mehrere Optionen, erklärt Daniel Martinek, Forscher am Institut für Donauraum und Mitteleuropa (IDM), im Gespräch mit der APA.