Liao Yiwus „Wuhan“-Roman erscheint im Jänner

Heidenreichstein – Nach einem Jahr Pandemie-bedingter Pause geht an diesem Wochenende wieder das Festival „Literatur im Nebel“ im niederösterreichischen Heidenreichstein über die Bühne. Ehrengast der 14. Ausgabe ist der chinesische Autor und Dissident Liao Yiwu, der beim Auftakt am Freitagabend einen Ausblick auf sein neues, Anfang 2022 auch auf Deutsch erscheinendes Buch „Wuhan“ ermöglichte. Darin dokumentiert der in Berlin lebende Autor die radikalen Maßnahmen eines autoritären Staates zur Eindämmung des in der gleichnamigen chinesischen Stadt entdeckten Covid-19-Virus. Auch die verhinderte Ursachenforschung und die zögernde Informationspolitik des chinesischen Regimes macht Liao Yiwu in „Wuhan“ zum Thema.