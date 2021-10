Mari Otberg bringt Kunst nach Tux: „Berge gehen immer“

Innsbruck, Tux – Man weiß es ja als Tirolerin, die Anfahrt nach Tux ist eine weite. Normalerweise nimmt man diesen Weg wegen eines tollen Ski- oder Wandertags auf sich. Viel mehr gibt es ganz hinten im Tal ja nicht zu holen. Würde man meinen. Ist aber nicht so. Denn mitten im Ort, baulich angedockt an das kleine „Haus Dora“, in einem Raum, der früher Holzschnitzwerkstatt/Souvenirladen war und heute jeden Winter als Skidepot dient, genau dort, wo man es am wenigsten vermutet, macht sich ganz viel Kunst breit: „Ain’t no Mountain High Enough“ prangt in großen Lettern auf den fassadengroßen Scheiben.

Über ein Jahr lang hat sie sich darum bemüht, spannende Künstler für das Projekt zu gewinnen. Einige hatten zu Bergen etwas im Archiv, andere haben sich ans Werk gemacht. Für die Eröffnung und den Katalog hat Otberg auch ansässige Bergsteigergrößen wie Peter Habeler zum Input geladen und so versucht, das Thema Berg in vielen Facetten intellektuell und künstlerisch anzugehen: Was sind Berge? „Nur“ Berggipfel oder denken wir mehr, wenn wir an Berge denken? An Greta Thunberg, Mark Zuckerberg, schmelzende Eisberge, Müllberge? – „Kunst zum Thema Berg muss nichts, kann aber alles“, sagt Otberg, die es der Liebe wegen in die Berge verschlagen hat. Ihr Mann Christian Stock ist Einheimischer, auch Künstler. Mit ihm pendelt sie zwischen Wien und Tux. Bald zieht es sie wieder in die Stadt, aber sie kehren regelmäßig zurück zum Berg. Die Ausstellung geht auf Tour nach Wien. Und Otberg bringt nächsten Sommer wieder Kunst zum Berg, welche, lässt sie noch offen.