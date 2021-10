Militärjets und Drohungen: China droht Taiwan

Xi Jinping (links) am Samstag bei seiner Rede in der Großen Halle des Volkes. Rechts Premier Li Keqiang.

Peking, Taipeh – Chinas Staats- und Parteichef Xi Jinping hat am Samstag bei einer Rede in der Großen Halle des Volkes zur „Wiedervereinigung“ mit Taiwan aufgerufen. Dieses Ziel werde am besten mit „friedlichen Mitteln“ erreicht, sagte Xi. Zugleich aber warnte er: „Jene, die ihr Erbe vergessen, ihr Vaterland verraten und versuchen, das Land zu spalten, werden ein böses Ende nehmen.“ China betrachtet Taiwan als abtrünnige Provinz und hat eine gewaltsame Wiedereingliederung nicht ausgeschlossen.