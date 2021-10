Abgang als Kanzler, aber Kurz bleibt in wichtiger Schlüsselrolle

Wien – Freitag, 19.30 Uhr: Sebastian Kurz sagt via TV einmal mehr, trotz der schweren Korruptionsvorwürfe handlungsfähig und -willig zu sein. Und er werde als Kanzler nicht weichen. Die Grünen hatten darauf gedrängt – weil Kurz an der Spitze nicht mehr tragbar sei. Samstag, 19.30 Uhr: Sebastian Kurz sagt, als Regierungschef abzudanken. ÖVP-Außenminister Alexander Schallenberg folgt ihm nach.

Mit Pathos und in der Opferrolle tat Kurz das kund: „Der Koalitionspartner hat sich dazu entschlossen, sich gegen mich zu positionieren.“ Erneut sagt er, dass strafrechtliche Vorwürfe mit Chatnachrichten vermischt worden seien, die er „in der Hitze des Gefechts“ verfasst habe. Und nun habe es eine „Pattsituation“ gegeben.

Wie reagieren die Grünen? Der Koalitionspartner verlangte nach den Korruptionsvorwürfen den Rücktritt von Sebastian Kurz als Kanzler. Dessen jetzigen Abgang nennt Parteichef und Vizekanzler Werner Kogler „einen richtigen Schritt für Österreich“. Dieser sei wichtig gewesen für eine weitere „Regierungsarbeit in der Verantwortung für Österreich und das Ansehen Österreichs im Ausland“. Nun könne das Budget beschlossen, die vor einer Woche präsentierte Steuerreform realisiert werden.

SPÖ, FPÖ und NEOS hatten angekündigt, in der Nationalratssitzung am kommenden Dienstag einen Misstrauensantrag einzubringen – für den Fall, dass Kurz bis dahin nicht zurückgetreten ist. Die Mandatare der Öko-Partei hätten dem zugestimmt, womit die erste türkis-grüne Koalition Geschichte gewesen wäre. Alle ÖVP-Regierungsmitglieder hatten ja wissen lassen, zu gehen, wenn Kurz gegangen wird. Als eine Variante einer Übergangsregierung hätte es eine Kooperation von SPÖ, FPÖ, Grünen und NEOS gegeben.

Los sind diese Parteien Kurz aber nicht. Er bleibt ÖVP-Chef; und er wird Parlamentarier, Klubobmann der Türkisen, der August Wöginger bis dato war. Damit bleibt der Ex-Kanzler – nach dem Modell von Wolfgang Schüssel – in einer Polit-Schlüsselrolle. Bei den Regierungssitzungen ist er als Fraktionschef der ÖVP dabei. Die Grünen können nichts daran ändern, wer den türkisen Klub führt, ist nicht ihre Sache. Zudem haben sie konstatiert, dass Kurz als Kanzler amtsunfähig sei. Dass er in das Hohe Haus wechseln könnte, in dem er als Kanzler nicht gerne war – Stichwort Rüge von Abgeordneten, weil er oft und gern auf dem Handy spielte –, damit hatten sie wohl nicht gerechnet.