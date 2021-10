Nach sechs Jahren Pause: Teaser zu neuem Adele-Song

© Schramm Monika

London – Popsängerin Adele (33) hat ihre Fans mit einem längeren Einblick in ihre Comeback-Single verzückt. Auf Instagram Live spielte die Britin am späten Samstagabend (MESZ) einen etwa 35-sekündigen Ausschnitt aus "Easy On Me" ab, in dem ihre gefühlsbetonte Stimme zu Klavierklängen zu hören war. Kurz darauf berichtete sie, dass ihr Telefon bereits klingele und das Ärger wegen des Abspielens bedeuten könnte. Es handele sich jetzt schon um das Lied des Jahres, meinten einige ihrer Fans auf Twitter und Instagram.

Bereits am Dienstag hatte Adele ("Hello", "Skyfall") einen kurzen Videoausschnitt des Liedes gepostet, das am kommenden Freitag erscheinen soll. Ihr letztes Album "25"hatte die Oscar- und Grammy-Gewinnerin 2015 veröffentlicht.

📽️ Video | Easy On Me (Clip)

In dem schwarz-weiß gehaltenen Video ist zu sehen, wie Adele in einem Auto eine Kassette einschiebt und dann eine Landstraße entlang fährt, während Notenblätter aus dem Fenster flattern. Schon länger gibt es Spekulationen, dass die Oscar- und Grammy-Gewinnerin bald ihr neues Album veröffentlicht, an dem sie seit Jahren arbeitet.

Weltweit wurde zuletzt an markante Bauwerke wie das Brandenburger Tor, den Eiffelturm in Paris und das Kolosseum in Rom, aber auch in Russland, Brasilien oder den Philippinen die Zahl 30 projiziert. Fans vermuteten, dass dies der Titel eines neuen Albums des Superstars ist.