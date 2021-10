Auch ohne Flieger im Hochbetrieb: Zu Besuch am Innsbrucker Flughafen

Auch wenn an diesem Tag kein einziger Flieger am Rollfeld des Innsbrucker Flughafens steht, herrscht Hochbetrieb. Ein Lkw reiht sich an den nächsten, Verkehrshütchen so weit das Auge reicht und zahlreiche Arbeiter, die mit den unterschiedlichsten Aufgaben beschäftigt sind. Ein Bild, wie man es sonst von der Brennerautobahn kennt. „Da müssen wir jetzt schauen, wo wir überhaupt reinfahren können. Der Verkehr ist nicht zu unterschätzen“, ist der stellvertretende Flughafendirektor Patrick Dierich damit beschäftigt, mit einem Flughafenfahrzeug auf die Baustelle einzubiegen.