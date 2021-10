Politologen erwarten „Schattenkanzler“ Kurz, Koaliton „massiv angeknackst“

Kurz werde Neo-Kanzler Alexander Schallenberg sicher nicht jeden Tag overrulen, so Politikberater Thomas Hofer. Er werde aber als Klubobmann die ÖVP-Linie bestimmen. Die Achse zwischen Kurz und Grünen-Chef Vizekanzler Werner Kogler sei "massiv angeknackst". © ROBERT JAEGER

Wien – Sebastian Kurz ist zwar als Kanzler zurückgetreten, de facto wird er aber in der Regierung als „Schattenkanzler“ der ÖVP weiter die Fäden ziehen, erwarten Politikwissenschafterin Kathrin Stainer-Hämmerle und Politikberater Thomas Hofer. Kurz werde Neo-Kanzler Alexander Schallenberg sicher nicht jeden Tag overrulen oder bloßstellen, so Hofer, er werde aber als Klubobmann die ÖVP-Linie bestimmen.

📽 Video | Politikberater Hofer zu Kurz' Rückzug

Sobald Sie das Video laden, werden Daten zwischen Ihrem Browser und APA Videoplattform (Datenschutz) ausgetauscht. Durch Klick auf "Zustimmen und Abspielen" werden alle Drittanbieter-Inhalte künftig automatisch geladen. Sie können diese Funktion später jederzeit wieder deaktivieren. Zustimmen und Abspielen

„Mit der Rochade zeigt er, dass er keinen Rückhalt in der Partei verloren hat“, betont Stainer-Hämmerle. „Machtaktisch war das ein sehr kluger Schritt.“ Kurz habe zwar die Forderung, auf das Kanzleramt zu verzichten, erfüllt. Anders als beim von den Grünen erhofften Rückzug Kurz‘, werde dieser in seiner neuen Rolle als Klubobmann aber weiterhin in alle Entscheidungen der Koalition zentral eingebunden sein. Gleichzeitig werde nun mit Schallenberg einer der engsten Vertrauter Kurz‘ Regierungschef, der selbst über keine Hausmacht in der ÖVP verfüge.

Die aktuellsten Meldungen 🔴 Live-Blog: Koalition wird nach Kurz-Rochade fortgesetzt

Für Stainer-Hämmerle ist auch die Frage, ob Kurz‘ ebenfalls von den Korruptionsermittlungen betroffenen Mitarbeiter (Kanzlersprecher Johannes Frischmann, Kurz‘ Medienbeauftragter Gerald Fleischmann und Kurz-Berater Stefan Steiner) auch unter Schallenberg bleiben werden. „Wenn das so ist, ist nach Außen die Forderung der Grünen erfüllt. Aber in der Sache ändert das wenig.“

150 x Jahres-Vignette 2022 zu gewinnen TT-ePaper gratis ausprobieren, der Gratiszeitraum endet nach 4 Wochen automatisch. Jetzt teilnehmen Ich bin bereits Abonnent

Stainer-Hämmerle: Grüne haben Kurz unterschätzt

Die Grünen hätten Kurz unterschätzt und auch die ÖVP insofern falsch eingeschätzt, als dass diese trotz des durch die Chatnachrichten bekannt gewordenen Sittenbilds an ihm festhält, glaubt Stainer-Hämmerle. Zwar sei Kurz in der ÖVP sicher nicht mehr völlig unumstritten, andernfalls wäre er nicht zurückgetreten. Derzeit fehle allerdings eine Alternative zu Kurz. Sollten aber weitere Chatprotokolle auftauchen, in denen etwa auch aktuelle ÖVP-Protagonisten vorkommen, könnte Kurz aus Sicht der Politikwissenschafterin schnell weg sein.

📽 Video | Kurz-Rochade nach Grünen-Ultimatum

Sobald Sie das Video laden, werden Daten zwischen Ihrem Browser und APA Videoplattform (Datenschutz) ausgetauscht. Durch Klick auf "Zustimmen und Abspielen" werden alle Drittanbieter-Inhalte künftig automatisch geladen. Sie können diese Funktion später jederzeit wieder deaktivieren. Zustimmen und Abspielen

Für Hofer war Kurz Rücktritt „ein tiefer Fall, aber auf Watte“. Die Partei wisse, was sie ihm zu verdanken habe, meint Hofer. Gerade in den Ländern wisse man aber auch, welche Hypothek diese Justizermittlungen etwa mit Blick auf künftige Wahlen wäre. Entscheidend werde nun sein, was die Ermittlungen der Wirtschafts-und Korruptionsstaatsanwaltschaft (WKStA) noch zutage fördern.

Taktieren in Richtung Neuwahlen?

Für die weitere Koalitionszusammenarbeit sieht Hofer schwierige Voraussetzungen. Im Hintergrund sei es schon länger unrund gelaufen, Stichwort etwa Migration oder Justizaffären. Eine Achse habe aber immer gehalten und sei die Lebensversicherung der Koalition gewesen, nämlich die Achse Sebastian Kurz und Grünen-Chef Vizekanzler Werner Kogler. Diese sei nun „massiv angeknackst“, wenn nicht zu Bruch gegangen. „Mittlerweile ist der einzige Kitt der Koalition, dass beide nicht jetzt gleich Neuwahlen anstreben.“