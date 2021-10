Roach und Dewilde stehen vor Gesamtsieg

Nach ihren Siegen beim „Söller Zehner“ am Vortag legten Thomas Roach (GBR/AUT) und die Belgierin Charlotte Dewilde am Samstag beim Kaisermarathon in Söll nach. Die beiden Favoriten gaben sich keine Blöße – und führen logischerweise auch die Tour-de-Tirol-Gesamtwertung an. Diese wird am Sonntag (9 Uhr) mit dem Pölven Trail abgeschlossen. Die Ultra-Trail-Läufer absolvierten indes alle drei Bewerbe (75 km) an einem Tag: Die Sieger? Sabine Exenberger und Jack Chamberlain. (TT)