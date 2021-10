Sekundenschlaf: Drei Schwerverletzte bei Frontalkollision in Kundl

Kundl – Am Sonntagvormittag war ein 74-Jähriger in seinem Wagen auf der Tiroler Straße (B171) in Richtung Radfeld unterwegs. Gegen 9.45 Uhr kam ihm ein 30-Jähriger in einem Auto entgegen. Der jüngere Lenker, der keinen gültigen Führerschein besitzt, dürfte laut Polizei für eine Sekunde am Lenkrad eingeschlafen sein. Sein Fahrzeug geriet auf die Gegenspur und prallte frontal gegen den anderen Pkw.