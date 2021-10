Auer "opferte" Sieg, Markenkollege Götz fuhr zum DTM-Titel

Nürnberg – Das Deutsche Tourenwagen Masters (DTM) ist am Sonntag auf bizarre Art und Weise entschieden worden. Lucas Auer wurde beim kontrovers diskutierten Titelfinale am Sonntag in Nürnberg Zweiter und ebnete damit seinem Mercedes-Kollegen Maximilian Götz den Meistertitel. Der Tiroler machte in Führung liegend wie zuvor Philipp Ellis den Weg für den Deutschen Götz frei, der mit seinem zweiten Saisonsieg Liam Lawson (18./Ferrari) und Kelvin van der Linde (17./Audi) noch abfing.